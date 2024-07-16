У российской комедии "Холоп" появится более десяти иностранных ремейков

У хита российского проката "Холоп" появится около десятка ремейков.

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Как сообщил в ходе VK Fest звезда поучительной отечественной франшизы Милош Бикович, он уже видел трейлеры монгольского и французского вариантов "Холопа". А всего их планируется около 10-11.

"Это значит, что мы создаем универсальные истории, которые хочет копировать весь мир. Мы нашу систему ценностей транслируем всему миру, и я этим горжусь", - считает сербский актёр, у которого есть и российское гражданство. Его слова приводит KP.RU.



К ранее заявленной турецкой адаптации успешной комедии Бикович также относится сугубо положительно. Напомним, там его героя сыграет Керем Бюрсин, исполнитель главной роли в "Постучись в мою дверь" - сверхпопулярного в России мелодраматического сериала, который уже получил русский ремейк, уже готовится второй сезон.

Меж тем оригинальный "Холоп" уже скоро обзаведётся триквелом, премьера назначена на 25 января 2025-го. А пока вторая часть бьёт рекорды.