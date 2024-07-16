Босс Marvel Studios высказался о жанре супергеройского кино

Во время свежего интервью изданию Deadline глава Marvel Studios Кевин Файги поговорил про супергеройские фильмы. По мнению Файги, он никогда не считал картины про супергероев отдельным жанром.

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Босс киновселенной Marvel подчеркнул, что кинокомпания в первую очередь снимает разные типы фильмов, которые призваны развлечь и увлечь зрителей.

"Я никогда не был большим сторонником того, что супергеройские фильмы сами по себе выносят в отдельный жанр. Мы снимаем разные типы фильмов. Мы создаём увлекательные, развлекательные ленты, которые нужно смотреть в кинотеатре и которые стоят того, чтобы люди сели в свои машины и отправились в путешествие."



По мнению Файги, Marvel Studios всегда ставила перед собой важную цель — развлекать фанатов и дарить им яркие эмоции. С этой задачей кинокомпания хочет справляться и дальше.