20 киноляпов в «Титанике», которые не помешали фильму получить «Оскар»

16 июля знаменитый американский режиссер, обладатель трех премий «Оскар» Джеймс Кэмерон отмечает 70-летие. В 1997 году его картина «Титаник» с Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо в главных ролях была номинирована 14 раз на «Оскар» и победила в 11 категориях. Несмотря на успех фильма, зрители нашли в нем 20 киноляпов.

© Кадр из трейлера фильма "Титаник"

Что не так с рисунком Джека

Весной 1912 года реальный корабль «Титаник» ушел на океанское дно в холодных водах Северной Атлантики. Кэмерон увековечил память о трагедии, сняв художественный фильм, который стал культовым и побил все кассовые рекорды. В 1997 году при бюджете $200 млн картина собрала $2,265 млрд. Но даже в ленте такого масштаба зрители нашли немало киноляпов.

История начинается с того, как пожилая женщина по имени Роуз видит в новостях сюжет о найденных вещах с затонувшего «Титаника» спустя 85 лет после катастрофы. Она узнает себя на размокшем рисунке, найденном среди обломков корабля. Вот только Джек рисовал углем, и эскиз никак не мог сохраниться в идеальном состоянии.

К тому же рисунок Роуз сильно отличается от того, который нарисовал Джек.

Пожилая Роуз говорит, что надевала ожерелье «Сердце океана» всего один раз. Но в фильме показано, что она носила его дважды. В первый раз, когда ее жених Кэледон Хокли преподнес украшение в качестве подарка, а второй — когда Роуз позировала Джеку.

В сцене, в которой Кэледон выходит из машины, можно найти киноляп. Через окно автомобиля видны строительные леса — это недостроенный макет лайнера, который возводили для съемок.

Пропавшие украшения Роуз

Во время первого ужина на роскошном лайнере Роуз сидит за столом рядом с женихом и матерью. На ней платье, расшитое бисером, а на шее можно заметить ожерелье. В следующей сцене, когда она решает спрыгнуть с корабля, Роуз бежит по палубе — на шее украшения уже нет.

В одной сцене охранники в спасательных шлюпках используют фонарики, чтобы найти выживших, но в 1912 году такого типа фонарей еще не существовало.

В другой сцене мужчина, гуляющий по палубе с женщиной и ребенком, носит кепку. Однако его тень указывает, что на мужчине — шляпа.

Серьги из ушей Роуз куда-то исчезли, когда она упала на палубу.

Родинка героини перемещается с левой щеки на правую несколько раз по ходу фильма.

Роуз рассказывает о работе Зигмунда Фрейда, которую на самом деле он опубликует примерно через восемь лет после катастрофы «Титаника».

Был ли камень «Сердце океана» тяжелым

Деньги Кэла — из другого времени. 20-долларовые купюры, которые он засовывает в карман куртки охранника, появятся лишь через два года после катастрофы.

В одной из сцен Кэл говорил, что камень «Сердце океана» весит 56 каратов. Пожилая Роуз вспоминала, что камень был очень тяжелым. Но если перевести караты в граммы, то получится, что камень весил чуть больше 11 граммов, что не соответствует словам женщины.

Джек обещает Роуз покатать ее в парке аттракционов в Санта-Монике. Однако он откроется лишь в 1916 году, то есть спустя четыре года после катастрофы.

В разных сценах используются разные декорации носа корабля. Трубы меняют свою форму, мостики — цвет краски, а пол — материал настила.

Какие нестыковки были с топором, которым воспользовалась Роуз

В эпизоде, где Роуз спасает Джека от ареста полицейских, в какой-то момент на койке появляется подушка.

Роуз в коридоре лайнера замечает топор за стеклом. Она понимает, что это поможет ей освободить Джека. Героиня разбивает стекло, после чего видно, что от него остался лишь один осколок. В следующем кадре, когда она достает топор, осколки защитного стекла возвращаются на место.

В сцене, когда Роуз просунула топор через решетку, она закрепила его поперек, но в следующем кадре оружие уже лежит вдоль.

Когда Роуз приходит спасать прикованного наручниками Джека, герой одет в белую свободную рубашку и брюки с подтяжками. Он просит Роуз сначала ударить топором по шкафу, чтобы затем разбить наручники. Когда героиня снова поворачивается к Джеку, его подтяжки исчезают. Снять сам он их явно не мог.