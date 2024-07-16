В России адаптируют сказку «Аленький цветочек»

Гендиректор компании «Марс Медиа» Юлия Иванова анонсировала полнометражный фильм-сказку «Аленький цветочек». Такое заявление она сделала на фестивале «Горький fest».

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По ее словам, автором сценария станет Дана Жанэ, а режиссером и креативным продюсером выступит Юлия Трофимова. Актерский состав пока не называется.

Начать съемки фильма планируется в 2026 году. Дата выхода картины в свет пока не называется.

Ранее стало известно, что основатель группы «Звери», режиссер и продюсер Александр Войтинский снимет фильм о коллективе, отмечает RT.