В Ростове пройдет фестиваль уличного кино

В июле в донской столице пройдет фестиваль уличного кино. В программе – лучшие российские короткометражные фильмы, которые ежегодно выбирают из более чем тысячи заявок.

Показы пройдут 20 и 21 июля в Зеленом театре парка Революции и 27 июля на центральной эстраде имени М. Горького.

«По традиции в каждом городе зрители будут голосовать за лучшие работы светом фонариков и телефонов. При помощи организаторов в городах мы замерим уровень света на каждой площадке и к сентябрю определим по-настоящему народного победителя. В крупных городах фестивальные показы будут предваряться лекциями известных российских кинематографистов», – сообщается на сайте организаторов.



Для участия в мероприятии необходима регистрация.