Умер сценарист «Трех мушкетеров» и «Приключений Тома Сойера»

Ушел из жизни Дэвид Локери, американский продюсер и сценарист.

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Как рассказал изданию THR друг Локери, тот скончался во вторник на 72-м году жизни во Флориде, причиной смерти стал рак кожи.

Локери родился в 1953 году в Иллинойсе. Получил степень магистра в Университете Айовы. Как сценарист работал с 1981-го - он один из авторов сюжета сериала "Супруги Харт".

Дэвид Локери написал сценарий к "Тем мушкетерам" 1993-го - с Чарли Шином, Кифером Сазерлендом и Оливером Платтом, был соавтором сценария "Приключений Тома Сойера" 1995-го, работал над пятым фильмом вселенной "Стартрека", который получил три антипремии "Золотая малина", в том числе в номинации "Худший фильм".

На счету Локери - "Пассажир 57" и "Денежный поезд" (18+) со Снайпсом, "Одержимость" (18+) с Эльбой и Бейонсе, "Флирт с дьяволом" (18+) с Малковичем, другие проекты.