Закулисье второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут»

В Москве продолжаются съемки второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут», который выйдет на ТНТ осенью этого года. «ФедералПресс» побывал на съемочной площадке и пообщался с актерами: Марией Дудник, Арсением Тумановским, Михаилом Сотниковым и Лилианой Каримовой. Они рассказали о том, чего ждать во втором сезоне и как изменились их герои. За широкими воротами открывается огромная зеленая территория особняка: одновременно в трех юнитах съемочные команды снимают продолжение популярного сериала о жизни семьи Воронцовых.

© кадр из фильма

Актриса театра и кино Мария Дудник, которая сыграла горничную в особняке на Рублевке, рассказала, каким, по ее мнению, будет продолжение нашумевшей мелодрамы.

«Второй сезон сильно интереснее. Как мне кажется, потому что каждый персонаж глубже развивается. Моя героиня взрослеет во втором сезоне, и постепенно она становится более уверенной, более рациональной и перестает быть такой инфантильной», - отметила Дудник.



Также своим мнением о съемках поделилась актриса Лилиана Каримова, сыгравшая официантку в элитном поместье:

«Ощущение, как будто мы отсюда не уезжали и не было перерыва в полгода. Началось все так плотно, быстро, я не ожидала. Но сейчас волнения стало меньше: уже более уверенно входишь в кадр, знаешь, чего хотят от тебя режиссеры».



Также Лилиана рассказала о своих ожиданиях от второго сезона.

«Второй сезон будет намного ярче, неожиданнее. Многие персонажи раскроются с абсолютно новой стороны. Я, когда читала сценарий, ночами не могла спать… У наших прислуг появятся совершенно непредсказуемые, новые линии», - отметила Каримова.



Актер Арсений Тумановский поделился историей о том, как проходил кастинг на роль официанта сериала.

«Попал в сериал по федеральному кастингу. Я обычный простой официант, часто отправлял заявки, и вот меня вызвали, я приехал, прошел пробы… Что касается моего героя, он останется каверзным мальчиком, который будет разносить сплетни. Но самое интересное рассказывать не буду», - раскрыл закулисье Тумановский.



Михаил Сотников, сыгравший роль сына хозяина дома на Рублевке, рассказал «ФедералПресс» о своих впечатлениях от сериала «Бедные смеются, богатые плачут»:

«Я рад, что удалось поработать с этой командой, с этими авторами и многими людьми, которые принимают участие в проекте, потому что мы очень сблизились с ними. И мне невероятно приятно – благодаря этому мы можем обсудить какие-то личные темы, знаем друг друга чуть лучше. И именно это доверие, в свою очередь, помогает приносить что-то новое в роль».



Кроме того, Сотников ответил на вопрос о том, хочет ли он, чтобы сериал продолжился еще и на третий сезон.

«Конечно, да!» - отметил актер. «Мой герой в новом сезоне столкнется с ситуациями, в которых, возможно, он еще не был. На самом деле он повзрослеет и начнет по-настоящему брать ответственность за свою жизнь. Возможно, не только за свою», - поделился секретами нового сезона Сотников.



Отметим, что также на съемочной площадке присутствовала Полина Денисова, сыгравшая роль горничной Кати, за сердце которой по сценарию борется Миша.