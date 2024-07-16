Кинопремьеры каких сказок стоит ждать

В последние годы в отечественном кинематографе возник новый тренд – экранизация сказок. Уже вышли «Конек-Горбунок», «Летучий корабль», «По щучьему велению», «Бременские музыканты». И это лишь часть кинолент, которые на слуху у многих. Впереди россиян ждет еще немало премьер со сказочными сюжетами – «Сказка о царе Салтане», «Варвара-Краса», «Морозко» и другие. Всего же сейчас на разных этапах ведется работа примерно над 70 проектами. На фестивале «Горький Fest» в Нижнем Новгороде анонсировали грядущие фильмы и мультфильмы. Подробнее о новинках – в материале «ФедералПресс».

© кадр из фильма

Царь Салтан на Байкале

На презентации шла речь как о маленьких авторских проектах с затратами до 50 млн рублей (к их числу, например, относится кинолента «Огниво против волшебной скважины»), так и о крупных картинах, чей бюджет находится на уровне 700–800 млн рублей.

Разнятся и даты выхода фильмов, о которых рассказали на панельной секции фестиваля. К примеру, в октябре 2024 года выйдет сказка «Огниво», скоро начнутся съемки комедии «Горыныч», рассказал сценарист Александр Архипов.

До конца 2024 года на большие экраны также выйдет сказка «Баба-яга спасает Новый год». Эта история стала продолжением киноленты «Баба-яга спасает мир». Наравне со старым актерским кастом (Людмилой Артемьевой в роли Бабы-яги, Глафирой Тархановой, воплотившей в себе Марью, Яном Цапником в роли Ивана Додоныча, Олесей Железняк в образе Кикиморы) появятся и новые герои – отец и сын (Евгений Михеев и Алексей Сошин), Снежная королева (Юлия Такшина), Дед Мороз (Сергей Никоненко). Съемки завершатся в июле, а в прокат фильм выйдет в канун Нового года – 26 декабря.

Чуть раньше, 19 декабря, зрители смогут увидеть семейную комедию «Домовенок Кузя». По словам продюсера Гевонда Андреасяна, главного героя озвучит известный актер Сергей Бурунов. Кроме экранизации истории про сказочного персонажа, Андреасян рассказал о работе над «Сказкой о царе Салтане».

«Это будет фильм-сказка из трех блоков: разом снять сказку о царе Салтане невозможно. Сейчас мы строим на Байкале огромные локации, помните бочку? Как она плывет… Мы долго думали, как это сделать честно. В итоге это будет совмещение реалистичных съемок на природе, на воде, на Байкале, а потом перейдем на LED экраны», – сообщил Андреасян, добавив, что затраты на фильм достигают 700 млн рублей.



Трансформер Илья Муромец против магната Соловья Разбойника

Уже завершились съемки фильма «Стальное сердце» – нетипичного прочтения былин о богатырях, который выйдет в мае 2025 года. Соловей Разбойник (Никита Ефремов) здесь представлен неким магнатом и героем для общества, однако на самом деле он все тот же злой персонаж, который мечтает захватить мир. Илья Муромец тоже больше похож на трансформера, нежели русского богатыря.

«Это попытка работать не на советском наследии: не переснимать знакомые сюжеты, а взять героев, которые хорошо известны, и поместить их в новый сеттинг. Это переосмысление наших былинных героев в будущем. Здесь роботы – не угроза или машины для убийств. Они нужны для достижения научно-технического прогресса. Нам кажется, что это будет большой и классный блокбастер», – отметил продюсер Владимир Пермяков.



Продюсер Эдуард Суворов и режиссер Каролина Кубринская представили проект – «Ворожея». Это оригинальная авторская сказка, не основанная на фольклоре, где каждый образ уникален. Съемки ведутся в настоящее время.

Темная вселенная и новые сюжеты «Аленького цветочка»

Еще пять сказок презентовала продюсер Юлия Иванова. Речь шла о воплощении на экране таких сказок, как:

«Руслан и Людмила», главную роль в котором исполнит звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев (фильм будет готов в 2027 году),

«Хозяйка медной горы» (готовность в 2026–2027 году),

«Варвара-Краса» (пишется сценарий),

«Аленький цветочек»,

мультфильм «Доктор Айболит».

«Мне очень хотелось сделать темную сказку. А «Аленький цветочек» – это одна из первых сказок, которую читают детям. Наше поколение выросло на популярном мультфильме и благодаря советской экранизации. Сейчас мы хотим в новом темпе и с новыми героями рассказать эту темную историю, создать вселенную, где есть известная купеческая дочь, которая влюбляется в чудовище. Но мы добавляем и второй план – это загадочная история любви злой ведьмы и короля, который является отцом чудовища», – рассказала режиссер проекта.



Нешаблонное прочтение известных сказок

Режиссер Эдуард Бордуков раскрыл детали экранизации сказки «Морозко». В новой версии произошли существенные изменения в характере отношений между Настей и Марфой: теперь они не враждующие сводные сестры, а близкие подруги. Марфа представлена как эгоцентричная и инфантильная, в то время как Настя выступает в роли более жертвенной и готовой на самопожертвование ради своего любимого. В сравнении с классической советской версией, в новом фильме появится более могущественный злодей – ведьма, не будет Бабы-яги и зимы.

Максим и Ольга Добромысловы представили проект «Снегурочка» о семье на гране развода, жизнь которой круто переменится с появлением «снежной девочки».

Анна Митина из Rock Films раскрыла секреты работы над новым прочтением истории Бабы-яги, в кинокомпании намерены показать ее молодость. По словам Митиной, идея заключается в отказе от шаблонного восприятия Бабы-яги и показе некой новой концепции в этой метавселенной. Также представительница компании анонсировала фильм «Юный князь», посвященный детству Александра Невского.

Подводя итог панельной встречи, программный директор кинофестиваля Андрей Апостолов отметил, что снять фильм, который впоследствии будет любим несколькими поколениями зрителей, – это сложная задача.

«Почему мы возвращаемся к «Бременским музыкантам», «Чебурашке»? Потому что мы на этом росли. Эти проекты пережили свое время и добрались до нас. Мне кажется, в этом и есть честолюбивые амбиции кинематографистов, которые берутся за такой материал – сделать кино, которое не только состоится здесь и сейчас, а имеет все шансы стать востребованным на десятилетия», – констатировал он.



Ранее «ФедералПресс» опубликовал кадры с открытия фестиваля «Горький Fest». Кто из артистов приехал в Нижний Новгород, можно увидеть в нашем фоторепортаже.