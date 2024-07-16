В Тольятти стартует 11-й фестиваль уличного кино

Мероприятия в Тольятти по уже сложившейся традиции организует культурно-досуговый центр "Буревестник" при поддержке Агентства социокультурных технологий.

В этом году на суд зрителей будет представлено семь короткометражных фильмов от российских режиссеров. Это свежие работы, которые были созданы на протяжении года.

Лучшие фильмы после просмотра будут выбирать зрители, голосуя включением фонариков.

Подведение итогов и награждение состоится осенью в Москве.

Тольяттинцы смогут увидеть и оценить фестивальные кинокартины 18 июля, придя на площадку возле Тольяттинского театра кукол на площадь Свободы, 2.

Второй показ состоится 20 июля на улице Коммунистической, 12.

Показы стартуют в 21:00. Вход свободный.

Желающим расположиться комфортнее рекомендуют взять с собой раскладные стулья, коврики или пледы.