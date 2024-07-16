Начались съемки драмеди «35-я страница» с Егором Корешковым

По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», стартовали съёмки драмеди «35-я страница». Ключевую роль в ленте исполнит Егор Корешков, снявшийся в сериале «Триггер».

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Сюжет расскажет о 34-летнем московском писателе, который в третий раз не смог выиграть главную литературную премию России. После церемонии награждения у героя похищают кошелёк, в котором лежит единственное воспоминание о матери.

Режиссером картины выступает дебютант – финалист «Лаборатории саспенса» от медиахолдинга «Цифровое Телевидение» Филипп Ларс. Продюсерами ленты станут Катерина Михайлова и Иван Кудрявцев.

В актёрском составе фильма также задействованы Аня Чиповская, Давид Сократян, Олжас Тогымбет, Владимир Майзингер и Семён Шомин.