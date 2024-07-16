В Новосибирске в рамках фестиваля "Кремний" покажут лучшее научное кино Сибири

Международный фестиваль научного и индустриального кино Сибири "Кремний" пройдёт в Новосибирске в августе 2024 года. В рамках этого проекта стартовал прием работ на конкурс "Научное кино Сибири", который призван популяризировать и развивать научное кино, говорится в сообщении организаторов.

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"География конкурса обширна - на предыдущие конкурсы нам присылали работы кинематографисты из Новосибирска, Омска, Томска, Красноярска, Иркутска, Владивостока и других городов вплоть до далекого якутского села Ойусардах. Заявки поступали также от московских студий, уральских кинодокументалистов. Надеюсь, что нынешний конкурс откроет много талантливых имен, и мы увидим немало увлекательных и разноплановых научных и индустриальных фильмов", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности директора Центра креативных индустрий Андрея Васильева.



В конкурсе могут поучаствовать как профессиональные кинематографисты, так и любители, которые снимают в жанре документального кино. Работы на конкурс будут принимать до 12 августа 2024 года включительно. Победители конкурса смогут представить свои проекты большой аудитории на площадках фестиваля в конце августа.