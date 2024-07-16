Тайны, дворцовые интриги и история сплелись в многосерийном фильме «Александр I»

Для воссоздания эпохи становления Александра I было снято около 450 сцен. Съемки проходили в Москве (музей-заповедник Кусково, «Мосфильм», музей-заповедник Горки Ленинские) и Санкт-Петербурге (Государственный музей-заповедник «Царское село», Казанский собор, памятник природы «Колтушские высоты», Токсовский карьер, дом А.С. Меншикова, особняк барона А.С. Штиглица, Мраморный дворец, дом Архитекторов, особняк А.Ф. Кельха, особняк Трубецких-Нарышкиных, дворец Елизаветино).

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Евгений Романцов, исполнитель роли Александра I: «В нашей истории много всего: и любовь, и борьба, и боль сердечная, и дружба мужская, и противостояние отцов и детей. Но главная интрига заключается в том, каким Александр был сам по себе, как шел к престолу, как любил, как его любили, какие сложности были на его пути… »



Воспитанный бабушкой, императрицей Екатериной II, которая видела в своем старшем внуке прямого наследника престола, Александр придерживается либеральных взглядов и восхищается первыми годами правления Наполеона: мечтает, что и в России когда-нибудь будет республика. После смерти Екатерины, в царствование Павла I, Александр продолжает надеяться на реформы. Однако вскоре его охватывает разочарование в Павле и как в отце, и как в государственном деятеле. В результате заговора император Павел I погибает, и Александр, преследуемый чувством вины за смерть отца, вынужден взойти на престол, чтобы противостоять новым интригам аристократов и властной матери. При этом Александр понимает, что над Россией нависла угроза: война с непобедимым Наполеоном неизбежна, это лишь вопрос времени.