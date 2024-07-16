Когда выйдет сериал о баскетболе от Netflix

Много суперзвёзд в деле!

© Чемпионат.com

В последние годы Netflix нашёл свою золотую жилу в создании свежего и изобретательного спортивного контента. От захватывающего «Драйва выживания» о Формуле-1 до проникновенного «Квотербека» об игроках НФЛ — их документальные сериалы стали своего рода спортивными хитами. Теперь в Netflix нацелены на то, чтобы сделать из защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса следующую суперзвезду НБА в рамках очередного проекта о спорте. Прошлый сезон стал для Энтони Эдвардса ступенькой к суперзвёздному статусу. Его популярность росла по всей Америке, и неважно, что он играет в команде из малого рынка. Следующий проект только подогреет ажиотаж вокруг его персоны.

Недавно Эдвардс подписал контракт с производителем спортивной одежды adidas на сумму более восьми цифр в год. И вот теперь он станет главной звездой нового документального сериала об НБА, который выйдет этой осенью на Netflix. По словам инсайдера НБА Шэмса Чарании, шоу будет включать таких игроков, как Леброн Джеймс, Джейсон Тейтум, Джимми Батлер и Домантас Сабонис. Производством сериала занимались компания SpringHill Леброна, Higher Ground Productions Барака Обамы и Omaha Productions Пейтона Мэннинга. Однако само шоу будет построено по модели «Квотербека».

Что именно подразумевает Чарания, называя Эдвардса «главной звездой», ещё предстоит выяснить. Конечно, Энтони поднялся на вершину благодаря своей игре на площадке, но трудно представить его в большем свете, чем Леброн Джеймс. Даже если Эдвардс станет центральной фигурой нескольких эпизодов или получит собственное шоу, его популярность всё равно будет уступать Джеймсу. Тем не менее, каким бы ни был исход всего этого, Netflix явно заботится о баскетбольных фанатах. К моменту, когда Энтони Эдвардс выйдет на площадку в следующем сезоне, он может стать олимпийским чемпионом и полноценной кинозвездой, достаточно вспомнить опыт в «Прорваться в НБА».

Возможно, это поможет привлечь внимание к менее известным игрокам НБА, которые не получали много внимания в своей карьере. Netflix в последнее время просто поражает спортивными документалками. «Квотербек» и «Ресивер» были действительно захватывающими, тем временем теннисная версия оказалась немного скучной. Как-то им удалось сделать Ника Кирьоса совсем не интересным, как если бы кто-то умудрился сделать фильм о гонках Формулы-1 без болидов — «Драйв выживания» остаётся шедевром этого жанра. Может, в будущем Netflix стоит попробовать сделать документалку о шахматах?

Что касается баскетбольной версии, Джейсон Тейтум и Леброн Джеймс кажутся слишком управляемыми медиа для того, чтобы быть интересными. Они больше похожи на кукол, чем на спортсменов. Джимми Батлер выглядит как эксцентричный трудоголик. Эдвардс и Сабонис кажутся двумя нормальными людьми, которые могут сделать хороший контент. Батлер, Леброн и Эдвардс идеально подходят для таких проектов. Не уверен, что у Домантаса и Тейтума есть нужные качества для этого. В общем, Netflix после «Последнего танца» продолжает находить новые способы удивлять своих зрителей. Энтони может стать следующим большим именем в мире баскетбола благодаря этому сериалу.