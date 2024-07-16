Лучшие мемы к мультфильму «Головоломка 2»

Что лучше всего демонстрирует популярность и культовость истории? Нет, вовсе не сборы в прокате — хотя «Головоломка 2» и этим умудрилась отличиться, собрав больше 720 миллионов долларов в мировом прокате и став самым кассовым фильмом 2024 года. Один из самых ярких маркеров популярности — мемы!

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У продолжения истории Райли (кстати, читайте наш обзор) их целых два в крупном плане — новые эмоции в голове девочки зарядили зрителей вдохновением, к тому же, мультфильм оказался ну очень жизненным, а где жизненные ситуации — там и мемы. Тлум.Ру рассказывает, над чем хихикают пользователи соцсетей и показывает самые удачные вариации.

№ 1. «О Господи, это новая эмоция?!»

В сиквеле мультфильма уже знакомые зрителям Радость, Гнев, Печаль, Страх и Брезгливость познакомились с Тревожностью, Смущением, Завистью, Тоской и Ностальгией. Новые эмоции оказались сюрпризом для обитателей головного центра Райли, а сцена, где они встречаются с Тревожностью, выглядя шокировано, и стала поводом для мема.

Пользователи соцсетей отметили — в их головах живут и другие эмоции, но в мультфильме их не показали, так что остаётся добавлять их самим. Сюда отлично вписались уже существующие мемы — вместо Тревожности они подставляют персонажей поп-культуры и мемов, которые лучше всего описывают сложные чувства:

№ 2. «Головоломка 2, если бы её снимали в моей голове»

Второй мем не так популярен, как первый, но всё-таки пришёлся по душе пользователям соцсетей. Как бы выглядели эмоции внутри наших голов? Это лучше всего демонстрируют герои поп-культуры — в ход идут сериалы, анимация, фильмы, в общем, всё, где есть несколько персонажей с разнообразными характерами. Суть проста — взять изображение с героями любимого произведения с яркими типажами и подписать, что именно так бы выглядели (и вели себя) эмоции внутри вашей головы.