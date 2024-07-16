Премьера фильма «Лето, когда я научилась летать» состоится в августе

Российские зрители увидят картину-лауреата Международного фестиваля кино для детей и молодёжи в Мальмё о взрослении и прощении на фоне ярких летних приключений.

© Кино-Панк

Четырнадцатилетняя София, как и все дети, ждёт летние каникулы, на которые возлагаются весьма смелые надежды. Мечты о палаточном путешествии с друзьями и первом поцелуе рушатся, когда выясняется, что самые тёплые месяцы в году предстоит провести с властными и эксцентричными родственницами на острове Хвар. Скучная жизнь без общения с друзьями и Интернета скрашивается наблюдением за поведением бабушки Марии, чьи сердечные привязанности оказываются тщательно оберегаемой фамильной тайной. Изучение семейного прошлого на берегу Адриатического моря обещает новые знакомства, приключения и по-настоящему увлекательные каникулы.

Главные роли в картине сыграли Клара Хрванович, Ольга Оданович, Снежана Синовчич, Жарко Лаушевич, Лука Байто, Ванда Бобан, Марьяна Мичич – уникальный актёрский ансамбль детей и взрослых умело работает в каждой сцене, поражая воображение игрой и умением просто говорить о сложном.