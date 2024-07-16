Психологический триллер с Шелли Дюваль, который оценят фанаты «Сияния»

На прошлой неделе скончалась актриса Шелли Дюваль, которые многие знают по роли в культовом «Сиянии». После печального известия на просторах Сети стали появляться подборки лучших фильмов с Дюваль. Отдельного внимания заслуживает психологический триллер «Три женщины» — фанаты актрисы отмечают, что по атмосфере он схож с творением Стэнли Кубрика.

© Кадр из фильма "Три женщины"

Фильм вышел в далеком 1977 году. Сюжет следующий: девушка по имени Пинки приезжает из Техаса в небольшой калифорнийский городок, устраивается на работу в санаторий для пожилых людей и заводит дружбу со свободолюбивой Милли.

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В фильме также снялись Сисси Спейсек, Дженис Рул, Роберт Фортье, Рут Нельсон и Джон Кромуэлл. Режиссировал триллер Роберт Олтмен, в профессиональной копилке которого числятся «Винсент и Тео», «Военно-полевой госпиталь», «Короткий монтаж» и «МакКейб и миссис Миллер».

К слову, роль Шелли Дюваль в «Трех женщинах» была отмечена на Каннском кинофестивале.

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