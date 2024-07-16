Опубликован трейлер новой черной комедии с Себастианом Стэном
Компания A24 выпустила первый официальный трейлер черной комедии «Другой человек».
Сюжет киноленты следующий. Восходящая звезда кинематографа Эдвард решается на хирургическую реконструкцию лица и кардинально меняет свою внешность. Мечта о новом лице сбылась, но все идет не по плану: мужчина теряет заветную роль и стремится обрести то, чего лишился.
Главную роль исполнил Себастиан Стэн. Компанию на экране ему составили Майлз Дж. Джексон, Патрик Ванг, Нил Дэвидсон и другие актеры.
Премьера состоится этой осенью.
Ранее «Рамблер» рассказывал о психологическом триллере с Шелли Дюваль, который оценят фанаты «Сияния».