Опубликован трейлер новой черной комедии с Себастианом Стэном

Компания A24 выпустила первый официальный трейлер черной комедии «Другой человек».

© Кадр из фильма "Другой человек"

Сюжет киноленты следующий. Восходящая звезда кинематографа Эдвард решается на хирургическую реконструкцию лица и кардинально меняет свою внешность. Мечта о новом лице сбылась, но все идет не по плану: мужчина теряет заветную роль и стремится обрести то, чего лишился.

Главную роль исполнил Себастиан Стэн. Компанию на экране ему составили Майлз Дж. Джексон, Патрик Ванг, Нил Дэвидсон и другие актеры.

Премьера состоится этой осенью.

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