Стартовал прием заявок для участия в фестивале молодежного кино

С 27 августа по 1 сентября состоится первый Московский международный фестиваль молодежного кино «Высоко», прием заявок для участия в котором стартовал в столице. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала трехкратная олимпийская чемпионка, телеведущая и актриса Мария Киселева.

«Организатором этого мероприятия выступила киностудия имени Горького при поддержке департамента культуры столицы. К участию в фестивале приглашаются отечественные и зарубежные авторы картин, посвященных молодежной тематике. На конкурс будут представлены художественные, документальные и научно-популярные фильмы», – сказала Мария Киселева.



По ее словам, эта инициатива придаст новый импульс развитию юношеского кино, который напрямую связан с реализацией проекта «Москва – город кино».

«В рамках этого проекта легендарная киностудия имени Горького перешла в прошлом году из федеральной собственности в собственность столицы, после чего началось ее бурное развитие. Один из проектов студии – «Кинокампус Горького», рассчитан на ребят от 13 до 17 лет, планирующих связать свою жизнь с киноиндустрией. Благодаря этому юноши и девушки уже побывали в шести зарубежных киноэкспедициях и сняли там свои короткометражные фильмы. Они будут показаны на фестивале вне конкурса», – добавила Киселева.



Оценивать представленные работы, добавила Мария Киселева, будет специальное зрительское жюри, в состав которого войдут не только именитые кинематографисты, но и молодые люди. Прием заявок продлится до 5 августа.