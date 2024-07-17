Матвиенко предложила снять фильм про бойцов подразделения «Альфа»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила снять фильм про героизм бойцов группы "А", известной под названием "Альфа", - специального подразделения ФСБ России по борьбе с терроризмом и освобождению заложников, отметив, что это кино побьет все рекорды.

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"Уверена, что про каждого из вас можно, да и нужно, наверное, снять фильм. И такое кино, уверена, побьет все рекорды по просмотрам", - заявила Матвиенко на открытии в верхней палате фотовыставки "Жизнь и честь", приуроченной к 50-летию со дня образования группы "Альфа" управления "А" Центра специального назначения Федеральной службы безопасности (ФСБ).



Спикер Совфеда добавила, что с момента создания группа остается подразделением, равному которому нет нигде в мире.

"Тысячи спасенных жизней, успешное решение самых сложных задач, которые казались просто невыполнимыми. И успешные операции в самых горячих точках - это, безусловно, заслуга вашего командования и нескольких поколений самоотверженных бойцов, которые стали символом непримиримой борьбы с этим злом (терроризмом - прим. ТАСС)", - сказала Матвиенко.



Она подчеркнула, что сегодня важно, чтобы молодое поколение воспитывалось "именно на таких достойных примерах и героических людях".

"Знаю, что ассоциация ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" занимается военно-патриотическим воспитанием нашей молодежи, оказывает всестороннюю помощь офицерам, завершившим службу и также помогает семьям погибших товарищей. Большого уважения заслуживает ваше активное содействие участникам специальной военной операции и жителям наших воссоединенных регионов", - резюмировала председатель Совета Федерации.



На открытии выставки приняли участие вице-спикеры СФ Юрий Воробьев и Инна Святенко, председатель комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Булавин, руководство международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" и ветераны подразделения.

29 июля 1974 года приказом председателя КГБ СССР Юрия Андропова в составе 5 отдела Службы охраны дипломатических представительств 7 Управления КГБ при Совете министров СССР была создана группа "А", известная под названием "Альфа". Она стала первым в истории отечественных спецслужб подразделением по борьбе с терроризмом и освобождению заложников.