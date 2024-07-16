Стали известны новые подробности о фильмах «Вий» и «Джентльмены удачи»

Поскольку технической прогресс в советское время не позволял использовать современные технологии для съемки трюков, ради некоторых сцен актерам приходилось подвергать себя немалому риску, сообщает SevastopolMedia. Так, чтобы сымитировать жидкий цемент, создатели «Джентльменов удачи» использовали специальную смесь из хлебной закваски с луковой эссенцией.

© кадр из фильма

Актерам пришлось погрузиться в такой «коктейль» практически с головой. Смесь была крайне липкой и обладала ужасным запахом. Когда съемки сцены завершились, артисты выводили «цемент» с кожи еще несколько часов.

В фильме «Вий» для съемки сцены с полетом гроба актрису Наталью Варлей подвесили к потолку и кружили перед камерой. В результате у исполнительницы роли Панночки закружилась голова и она выпала из гроба. Тогда Леониду Куравлеву удалось поймать коллегу.

Нелегкими выдались и съемки «Вокзала для двоих». В заключительной сцене, когда Олегу Басилашвили и Людмиле Гурченко нужно было пройти до лагеря, искусственный снег не был доступен, и создателям фильма пришлось искать альтернативные решения. Попытки с помощью подручных средств «создать снег» превратили съемки этой сцены в настоящее испытание, пишет издание.

Ранее сообщалось, что создатели «Ночного дозора» допустили свыше десятка киноляпов, которые не трудно заметить. Так, в самом начале фильма в сцене с тигром вместо бабушки Дарьи Шульц на полу лежит мужчина в красной майке.