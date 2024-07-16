Разгромленный критиками фильм с Люком Эвансом стал хитом на Netflix спустя 10 лет

В 2014 году в прокат вышел фильм «Дракула», который вскоре получил преимущественно негативные рецензии кинокритиков. Но сейчас, спустя 10 лет, он вновь становится популярным, как сообщает Screen Rant.

© Кадр из фильма "Дракула"

Netflix в очередной раз составил список самых просматриваемых кинолент на платформе. На третьем месте как раз и расположился «Дракула», заработавший за семь дней впечатляющие 10,3 миллиона часов просмотров.

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Сюжет следующий. Дракула, будучи величайшим правителем, доблестным воином и страстным мужчиной, заключают сделку с врагом, о которой может пожалеть.

Главную роль в фильме исполнил Люк Эванс. Компанию на экране ему составили Сара Гадон, Доминик Купер, Арт Паркинсон, Чарльз Дэнс и Дирмед Мёрта.

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