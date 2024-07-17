На фестивале в Буэнос-Айресе покажут картины из фильмотеки "Мосфильма"
Фестиваль "Великие классики советского кино", посвященный столетнему юбилею киностудии "Мосфильм", пройдет с 17 по 28 июля в синематеке Буэнос-Айреса, сообщается на сайте киностудии.
"Со 17 по 28 июля в зале Sala Leopoldo кинотеатра San Martin зрители смогут увидеть девять картин из классической мосфильмовской фильмотеки. Все фильмы прошли покадровую цифровую реставрацию изображения и звука", - сообщает киностудия.
Специально для показа на большом экране "Мосфильмом" были изготовлены DCP-копии. Откроет фестиваль фильм Сергея Эйзенштейна "Александр Невский" (1938). В программе также "Баллада о солдате" (режиссер Григорий Чухрай, 1959), "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" (режиссер Никита Михалков, 1979), "Летят журавли" (режиссер Михаил Калатозов, 1957), "Андрей Рублев" (режиссер Андрей Тарковский, 1966), "Иди и смотри" (режиссер Элем Климов, 1985), "Дерсу Узала" (режиссер Акира Куросава, 1975), "Москва слезам не верит" (режиссер Владимир Меньшов, 1979), "Белое солнце пустыни" (режиссер Владимир Мотыль, 1970).
23 июля состоится специальный показ приключенческого детектива "Хитровка. Знак четырех" (режиссер Карен Шахназаров, 2023).
Фестиваль организован Киноконцерном "Мосфильм", театральным комплексом Буэнос-Айреса Aires, находящимся в ведении городского министерства культуры, вместе с Аргентинской синематекой.