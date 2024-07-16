Спортивная драма 2019 года вновь набирает популярность в Сети

Спортивная драма «Ford против Ferrari» спустя пять лет после выхода в прокат вновь набирает популярность в Сети. Об этом сообщает Screen Rant.

© Кадр из фильма "Ford против Ferrari"

Фильм занял шестое место в списке самых просматриваемых в Сети кинолент в прошлом месяце, обойдя в том числе «Звук свободы» 2023 года и «Вторжение похитителей тел» 1978 года.

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«Ford против Ferrari» рассказывает историю соперничества между американской автомобильной компанией Ford и итальянской гоночной командой Scuderia Ferrari в 1960-х годах. В центре сюжета — создание гоночного автомобиля Ford GT40 для участия в гонке «24 часа Ле-Мана».

Главные роли исполнили Кристиан Бэйл и Мэтт Дэймон. В фильме также снялись Катрина Балф, Трэйси Леттс, Джон Бернтал, Ноа Джуп, Джош Лукас и др.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, что разгромленный критиками фильм с Люком Эвансом стал хитом на Netflix спустя 10 лет.