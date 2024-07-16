Вышел первый тизер-трейлер сериала «Цитадель: Диана»

Первый тизер-трейлер сериала «Цитадель: Диана» (Citadel: Diana) представил 16 июля 2024 года видеосервис Amazon Prime Video. «ИнтерМедиа» напоминает, что итальянский телепроект с международным кастом является спин-оффом сериала «Цитадель». Главные роли исполнили Матильда де Анджелис, Лоренцо Червазио, Маурицио Ломбарди, Джулия Пьятон, Текла Рютен, Даниэле Паолони, Бернхард Шюц, Филиппо Нигро и др. Режиссером стал Арнальдо Катинари, а продюсерами выступили авторы оригинальной «Цитадели» Энтони и Джо Руссо.

© кадр из фильма

Действие происходит в Милане в 2030 году, где восемь лет назад шпионское агентство «Цитадель» было уничтожено могущественным вражеским синдикатом «Мантикора». С тех пор Диана Кавальери (де Анджелис), агент «Цитадели» под прикрытием, находится там одна, запертая в тылу врага как «крот» в «Мантикоре». Когда девушка наконец видит выход и шанс исчезнуть навсегда, единственный способ сделать это - довериться самому неожиданному союзнику, Эдо Зани (Червазио). Он сын главы итальянского подразделения «Мантикоры» Этторе Зани (Ломбарди), который борется за лидерство с другими европейскими семьями.

Премьера «Цитадель: Диана» состоится 10 октября.

Сериала «Цитадель», главные роли в котором сыграли Ричард Мэдден и Приянка Чопра, был показан на Prime Video весной 2023 года. Проект, считающийся самым дорогостоящим в истории видеосервиса, был продлен на второй сезон. «Цитадель: Диана» — первый спин-офф франшизы братьев Руссо, другие запланированы в Индии, Испании и Мексике.