Появился локализованный трейлер фильма «Призрачный свет»

Локализованный трейлер фильма «Призрачный свет» (Ghostlight) представила 16 июля 2024 года кинокомпания Universal Distribution. Режиссерами драмы выступили Алекс Томпсон («Святая Фрэнсис») и Келли О’Салливан, которая написала сценарий. Главные роли исполнили актеры Кит Капферер, Тара Мэллен и Кэтрин Маллен Капферер (которые являются мужем, женой и дочерью в реальной жизни), а также Долли де Леон, Ханна Дворкин, Альма Вашингтон, Мэттью Йи и др.

© кадр из фильма

По сюжету, холодный и замкнутый Дэн переживает непростой период в жизни, в том числе в отношениях с дочерью-подростком Дейзи. Неожиданно он оказывается задействованным в любительской постановке «Ромео и Джульетты». Его изначальный скепсис по отношению к новому хобби сменяется обретением надежды, когда он начинает чувствовать на себе исцеляющую силу искусства, способную не только помочь справиться со своими эмоциями, но и вновь объединить семью, находящуюся на грани распада.

Премьера «Призрачного света» состоялась на фестивале «Сандэнс» в январе, затем он был показ на более чем 20 киносмотрах по всему миру (и получил множество положительных отзывов), в российский прокат фильм выйдет 1 августа.