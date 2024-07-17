Расписание выхода серий исторического сериала «Обреченные на славу»

Уже 19 июля состоится премьера исторического сериала «Обречённые на славу». Шоу с Энтони Хопкинсом расскажет о гладиаторах и колесничих, которые стремятся обрести известность и богатство, а также об императоре Веспасиане и его сыновьях Домициане и Тите. Проект описывается как масштабный исторический эпос и один из флагманов онлайн-кинотеатра Peacock.

© Кадр из сериала «»Обреченные на славу»

В России шоу будет транслировать «Амедиатека» — все десять эпизодов с русским дубляжом и субтитрами будут доступны 19 июля.

Расписание выхода сериала «Обречённые на славу» с Энтони Хопкинсом

1-я серия – 19 июля

2-я серия – 19 июля

3-я серия – 19 июля

4-я серия – 19 июля

5-я серия – 19 июля

6-я серия – 19 июля

7-я серия – 19 июля

8-я серия – 19 июля

9-я серия – 19 июля

10-я серия – 19 июля