Расписание выхода серий исторического сериала «Обреченные на славу»

Расписание выхода серий исторического сериала «Обречённые на славу» с Энтони Хопкинсом
Уже 19 июля состоится премьера исторического сериала «Обречённые на славу». Шоу с Энтони Хопкинсом расскажет о гладиаторах и колесничих, которые стремятся обрести известность и богатство, а также об императоре Веспасиане и его сыновьях Домициане и Тите. Проект описывается как масштабный исторический эпос и один из флагманов онлайн-кинотеатра Peacock.
В России шоу будет транслировать «Амедиатека» — все десять эпизодов с русским дубляжом и субтитрами будут доступны 19 июля.
Расписание выхода сериала «Обречённые на славу» с Энтони Хопкинсом
1-я серия – 19 июля
2-я серия – 19 июля
3-я серия – 19 июля
4-я серия – 19 июля
5-я серия – 19 июля
6-я серия – 19 июля
7-я серия – 19 июля
8-я серия – 19 июля
9-я серия – 19 июля
10-я серия – 19 июля