Появился первый кадр фильма The Nutcrackers с Беном Стиллером

Бен Стиллер не снимался в главных ролях в кино уже семь лет. Но это скоро изменится. Появился первый кадр фильма The Nutcrackers, в котором у актёра ключевая роль.

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Сюжет расскажет про трудоголика Майка, жизнь которого меняется, когда он пытается найти новый дом для своих четырех племянниц, родители которых погибли в автокатастрофе. После нескольких недель хаоса Майк понимает, что благодаря детям он обрёл новый дом сам.

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Режиссёром ленты выступил Дэвид Гордон Грин, снявший последние части «Хэллоуина» и «Изгоняющего дьявола». Вместе со Стиллером в картине сыграли Линда Карделлини, Эди Паттерсон, Тим Хайдекер и Тоби Хасс.

Премьерный показ картины состоится 5 сентября на открытии кинофестиваля в Торонто.