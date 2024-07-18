Вышла восьмая серия новых «Пацанов» — четвертый сезон сериала завершен

18 июля состоялась премьера восьмого эпизода четвёртого сезона сериала «Пацаны». Это последняя серия сезона — её уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Amazon Prime с русскими субтитрами. Она завершает сюжет сезона и плавно подводит к событиям продолжения.

© Кадр из сериала «Пацаны»

Четвёртый сезон шоу продолжает события третьего и рассказывает о новых разборках между людьми со сверхспособностями, Суперами, и «Пацанами» — отрядом обычных людей, который ранее возглавлял Билли Бутчер. Шоу косвенно связано с событиями спин-оффа «Поколение «Ви», который стартовал прошлым летом.

«Пацаны» получат и пятый сезон — он станет финальным. Сейчас авторы пишут его сценарий, а съёмки должны стартовать уже осенью. Премьера завершающего сезона состоится не раньше второй половины 2025 года. Точную дату назовут позже.