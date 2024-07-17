Майкл Манн почти дописал сценарий сиквела культового боевика «Схватка»

В свежем интервью Los Angeles Times режиссёр Майкл Манн сообщил, что почти завершил написание сценария сиквела своего культового боевика «Схватка».

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По словам Манна, съёмки продолжения намечены на конец этого года или начало следующего. Никаких более точных сроков постановщик не называет. По слухам, в «Схватке 2» снимутся Остин Батлер, Адам Драйвер и Ана де Армас. Режиссёр не стал комментировать информацию об этих актёрах и отметил, что ему «нечего сказать».

Сиквел культовой «Схватки» расскажет о молодых героях из оригинального фильма — Винсенте Ханна (Аль Пачино), Ниле Макколи (Роберт Де Ниро) и Крисе Шихерлисе (Вэл Килмер). Кроме того, лента раскроет, что случилось с героями уже после событий картины.