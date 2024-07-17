В Новосибирске снимут фильм, связанный с личностью летчика-аса Покрышкина

Фильм для подростков "Увидеть небо", где главный герой вдохновляется жизнью летчика-аса Александра Покрышкина, снимут в Новосибирске при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Премьера киноленты запланирована на весну 2025 года, сообщил ТАСС режиссер студии "ЛБЛ-продакшн" Павел Меняйло.

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"В мае 2025 года нас ждет 80-летие Победы [в Великой Отечественной войне], и было бы очень странно в Новосибирске не сделать к этой дате фильм об Александре Ивановиче Покрышкине. Это художественно-постановочная история взросления о том, как вернуть утраченную мечту, как увидеть небо. Очень надеюсь, что это будет трогательная история", - сказал Меняйло.



Режиссер добавил, что история главного героя будет иметь параллели с жизнью Покрышкина. В свою очередь продюсер картины Евдокия Пинхасова рассказала ТАСС, что в картине будет также затронута тема новых технологий и беспилотной авиации.

Полномасштабные съемки фильма начнутся в августе и продлятся до конца сентября. Премьерный показ планируется провести в новосибирском центре культуры и отдыха "Победа". Сейчас проводится кастинг для утверждения исполнителей главных ролей. Кроме натурных съемок, в киноленте также планируется использовать элементы анимации и компьютерной графики. Продюсер добавила, что фильм ориентирован на молодежь.

"Одна из мыслей фильма [заключается] в том, что не все герои, как супермены, носят плащи и имеют сверхспособности. Они такие же люди и находятся среди нас, и одни из них - летчики, которые покоряют небо", - сказала Пинхасова.



Ранее Новосибирский планетарий сообщил о планах выпустить в 2025 году полнокупольный фильм о Покрышкине. Директор учреждения Татьяна Белоусова отмечала, что ни один планетарий еще не выпускал подобного фильма по содержанию.