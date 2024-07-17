Создатели «Очень странных дел» снимут новый хоррор-сериал про свадьбу

По данным издания Variety, братья Даффер, создатели сериала «Очень странных дел» вновь поработают с Netflix. Они займутся созданием проекта «Что-то очень плохое должно случиться». Это тоже будет сериал.

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Шоу описывается как «атмосферный жуткий сериал, действие которого разворачивается за неделю до свадьбы свадьбы. Акцент в шоу сделают на женихе и невесте.

Сценарий написала Хейли З. Бостон, работавшая над «Кабинетом редкостей Гильермо дель Торо»