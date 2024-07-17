Звезда «Слова пацана» сыграет главную роль в фэнтези «Руслан и Людмила»

Актер Рузиль Минекаев, известный по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», и актриса Алена Долголенко сыграют в новом фэнтези-блокбастере «Руслан и Людмила». Об этом сообщает кинокомпания «Централ Партнершип».

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Производством картины по мотивам поэмы Александра Пушкина займется компания «Марс Медиа». Режиссером фильма выступит Егор Чичканов. По словам кинематографиста, в экранизации он хочет передать «пронизывающие текст иронию, юмор, наглость и даже дерзость». Минекаев и Долголенко исполнят главные роли в картине.

Основной блок съемок фэнтези-блокбастера стартует весной 2025 года. Ожидается, что картина выйдет в прокат в 2027-м.

Ранее стало известно, что в Сочи и Абхазии снимают фильм «Чебурашка 2», он может выйти на экраны в следующем году, пишет RT.