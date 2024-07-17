BadComedian высказался о «феномене» блогерского кино

Евгений Баженов сказал в эфире НСН, что не очень хорошо знает блогеров Даву и Милану Хаметову, предложив дождаться сиквела фильма «Не одна дома».

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Российские блогеры могут помочь окупиться «небольшому» фильму, при этом он должен быть рассчитан на детскую аудиторию, заявил в интервью НСН, блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

Самой успешной официальной новинкой минувших выходных стала заработавшая 42,5 млн рублей комедия «Не одна дома», главные роли в которой сыграли 14-летняя блогер и певица Милана Хаметова (7,5 млн подписчиков на YouTube) и экс-бойфренд Ольги Бузовой Dava (Давид Манукян, 13,5 млн подписчиков в запрещенной в РФ соцсети).

«В основном у нас блогерское кино проваливалось. Я Хаметову и Даву не очень знаю, они не входит в сферу моих рекомендаций на YouTube. Сейчас такое количество блогеров, что, возможно, я пропустил. «Не одна дома» - это не мегабюджетный блокбастер. Они вполне могли притащить свою аудиторию, которая помогла бы окупить небольшой фильм. Судя по тому, что заявили сиквел, сборы достаточны для окупаемости и прибыли. Если сборы будут сопоставимы с "Холопом" или даже с "Горько", это будет невероятный феномен, а пока непонятно. Посмотрим, как стрельнет сиквел, – если они могут стабильно какую-то аудиторию затаскивать в кинотеатр, это будет очень хорошо», - сказал Баженов.



По его словам, аудитория YouTube далеко не всегда готова платить деньги за просмотр фильмов. При этом BadComedian признался, что не зазывал своих фанатов на фильм «Майор Гром: Игра».

«О том, что я появился в этом фильме, люди узнали непосредственно в кинотеатре. Мое желание было именно таким, чтобы тот, кто пошел в кино, тот увидел и порадовался, зазывать кого-то в кино у меня желания не было. Я нигде ничего не публиковал на этот счет. Одно дело, смотреть бесплатно видео на YouTube, а другое – ходить в кино за деньги. Скорее всего, могут быть какие-то успехи у фильмов с очень молодой, детской аудиторией. Дети смотрят ролики с призывом сходить в кино и просят об этом родителей. Такой вариант я вижу, а в остальном сказать сложно», - заключил собеседник НСН.



В 2023 году 13-летняя на тот момент Милана Хаметова вошла в число номинантов в категории «Новые медиа» рейтинга Forbes «30 до 30». По данным издания, Милана побеждала на детских конкурсах красоты, а в 2020 году ее заметил в соцсетях Давид Манукян (Dava), который сначала пригласил ее в свой TikTok-дом «Super House», а потом стал продюсером блогерши и певицы.

Президент компании Arna Media Надежда Мотина ранее выразила надежду, что фильм «Не одна дома» соберет 120–150 млн рублей. По ее словам, поклонники Хаметовой по всей стране активно поддерживают ее кинодебют, при этом дети приходят на этот фильм без родителей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».