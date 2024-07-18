В «Иллюзионе» откроется Фестиваль кино стран Латинской Америки и Карибского бассейна

24 июля 2024 года в 19:00 в кинотеатре «Иллюзион» состоится торжественное открытие Фестиваля кино стран Латинской Америки и Карибского Бассейна. Организаторы отмечают, что это важное событие в углублении культурного диалога между Россией и странами региона, традиционно имеющими с нашей страной тесные торгово-экономические, научно-технические и дружественные гуманитарные связи.

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Фестиваль откроется мексиканской драмой «Стыд» кинорежиссера Мигеля Сальгадо, победителем 46-го ММКФ, обладателем статуэтки Золотого Святого Георгия и приза за лучшую мужскую роль. Фильм представит Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексики в Российской Федерации Эдуардо Вильегас Мехиас.

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В программе киносмотра 13 фильмов из 11 стран — Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Доминиканской республики, Колумбии, Мексики, Никарагуа, Панамы, Перу, Уругвая, Эквадора. Кинопоказы фестивальной программы пройдут с 24 по 28 июля в кинотеатре «Иллюзион» и кинозале Инженерного корпуса Третьяковской галереи. Фильмы представят специально приглашенные гости.