У фильма о съемках "Слова пацана" появились трейлер и дата премьеры

У документального фильма о том, как снимался прошлогодний сериальный суперхит "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+) появилась точная дата премьеры - уже завтра, 18 июля.

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В проекте можно будет увидеть и услышать множество интересных спикеров: режиссёра Жору Крыжовникова, сценариста Андрея Золотарева, продюсера Фёдора Бондарчука, актёров Ивана Янковского, Леона Кемстача, Рузиля Минекаева, Сергея Бурунова, Анну Пересильд, Славу Копейкина, Елизавету Базыкину, Льва Зулькарнаева, Анастасию Красовскую, Александра Самойленко и других.

Плюс у проекта появился трейлер длиною чуть более минуты, из которого мы можем узнать несколько забавных фактов - например, о том, как Леон Кемстач попал в проект благодаря неожиданной видеозаписи.

Фильм выйдет в онлайн-кинотеатрах START и Wink.