Топ отечественных исторических сериалов

Деятели кино черпают вдохновение не только из сегодняшнего дня, но и из событий далёкого прошлого. Исторические события неоднократно служили почвой для создания полнометражных фильмов и сериалов. Многосерийный формат сегодня особенно популярен, поскольку более удобен для просмотра, экономит время зрителя.

© Кадр из сериала «Кровавая барыня»

Предлагаем несколько лучших отечественных исторических сериалов, которые отличает не только эффектная картинка, но и увлекательные повороты сюжета:

"Кровавая барыня" (2018)

Это вольный пересказ судьбы Дарьи Салтыковой (более известной как Салтычиха). Её противоречивая натура (зрители до сих пор размышляют о том, как набожность уживается со способностью убивать людей) является основной темой сериала. В эпизодах отражены не непосредственно убийства, а психологические терзания и мотивы женщины, толкающие её на бесчеловечные поступки. Главная роль исполняет Юлия Снигирь, чья мягкая и женственная внешность не вызывает решительно никаких ассоциаций с преступлениями, которые совершала кровавая барыня.

"Годунов" (2018)

Жизнь Бориса Годунова в двух сезонах этого сериала описывается штрихами, но каждый из них важен и для судьбы России, и для главного героя, поскольку от серии к серии его характер раскрывается всё больше. Зрители увидят и восхождение Годунова на престол после Ивана Грозного (и связанную со смертью последнего борьбу за власть), и появление Лжедмитрия. Да и актёрский состав сериала подобран так, что не заинтересоваться проектом вряд ли возможно: Сергей Безруков, Владимир Машков, Евгений Ткачук, Сергей Маковецкий.

"Ликвидация" (2007)

Хоть этот сериал и полон искромётного одесского юмора, забавных моментов и трогательных персонажей, события в нём отражены далеко не весёлые. Для ликвидации криминальных банд в Одессе в город приезжает сам маршал Жуков. После того, как криминальный авторитет убивает друга детства местного милиционера Гоцмана, тот берётся за поимку преступников с двойным энтузиазмом, поскольку общественно важное дело теперь становится важным для него лично. Примечательно, что актёры, занятые в проекте (Фёдор Добронравов, Владимир Машков, Михаил Пореченков...), готовясь к съёмкам, консультировались с профессиональным лингвистом, чтобы овладеть тем колоритным одесским говором, который, пожалуй, является отдельным действующим лицом в сериале.

"Романовы" (2013)

Этот документально-игровой сериал рассказывает всю историю правления династии Романовых, от Михаила Фёдоровича до Николая II. Дворцовые интриги, полезные и совершенно ненужные реформы, внутренние и межгосударственные конфликты — всего этого здесь предостаточно. Съёмки проекта проходили в стенах реальных усадеб и крепостей, что делает сцены ещё более зрелищными и придаёт событиям достоверность.