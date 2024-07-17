В третьем сезоне сериала «Во все тяжкие» есть знаменитая сцена, где главный герой Уолтер Уайт в гневе бросает целую пиццу на крышу своего дома. Эта сцена стала культовой среди фанатов, но мало кто знает, как она снималась.

Актер Брайан Крэнстон, исполнивший роль Уолтера Уайта, рассказал, что эту сцену сняли с первого дубля. Изначально планировалось несколько попыток, но Крэнстону удалось забросить пиццу на крышу с первого раза. Это было чистое везение, так как никто не ожидал, что пицца приземлится именно так, как нужно.

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После выхода эпизода дом, использованный для съемок, стал местом паломничества фанатов. Некоторые из них пытались повторить знаменитый бросок пиццы, что вызвало недовольство реальных владельцев дома. Создателям сериала даже пришлось обратиться к фанатам с просьбой не беспокоить жителей и не бросать пиццу на крышу.