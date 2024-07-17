Президент компании Arna Media Надежда Мотина заявила, что комедия «Не одна дома» с Миланой Хаметовой получит продолжение. Об этом она рассказала в интервью «Бюллетеню кинопрокатчика», полноценный анонс должен состояться уже скоро

© Кадр из трейлера «Не одна дома»

«Не одна дома» рассказывает об ученице пятого класса Маше Каметовой, которая остаётся на несколько дней дома одна, потому что родители уезжают в срочную командировку. Присмотреть за Машей вызвали няню, у которой есть коварный план. Как только Маша догадывается об этом, она решает с помощью современных гаджетов вывести преступницу на чистую воду.

Премьера ленты в кинотеатрах России состоялась 11 июля — фильм уже заработал более 60 млн рублей. В актёрский состав ленты вошли блогер DAVA, Равшана Куркова, Алексей Маклаков, Юлианна Михневич, Александр Головин, Дмитрий Калихов, Ксения Новикова, Сергей Пукита и другие. Кресло режиссёра занял Василий Свиридов.