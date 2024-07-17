Три уральских фильма попали на «Фестиваль уличного кино»

В смотре короткометражных фильмов «Фестиваль уличного кино» примут участие три картины от создателя екатеринбургской студии Red Pepper Film Ивана Соснина.

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Одна из картин будет представлена в конкурсном показе, еще две покажут вне конкурса.

«Фестивальные показы пройдут на 1644 площадках. И что самое приятное для нашей команды: в конкурсную программу включили фильм «30 секунд» Вани Соснина, созданный совместно с продюсерским центром «Лампа» при поддержке фонда «Подари подарок», – сказано в релизе создателей.



Фильмы вне конкурса – «Невесомость» и «Чернильное море». Иван Соснин – режиссер, родом из Кировграда. Про фестиваль сказано, что это «ежегодный зрительский смотр» фильмов в коротком метре от российских авторов. Показы проходят на улицах городов, победителя выбирают зрители. Он получит миллион рублей.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что студия ищет в Екатеринбурге актеров для массовки и фактурного старика.