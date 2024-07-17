Илья Найшуллер рассказал, почему не он будет режиссером «Никто 2»

Режиссер Илья Найшуллер, поставивший боевик «Никто» (2021), рассказал, что мог вернуться к работе над продолжением, но из-за долгого пре-продакшна занялся другим проектом.

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Постановщик провел стрим в одной из своих соцсетей и сказал, что обсуждал со студией возможность работы над сиквелом.

«Из-за забастовки все это растянулось. Я просто занят другим фильмом», – сказал Найшуллер.



В оригинальном фильме Боб Оденкерк играл бывшего правительственного агента, отошедшего от дел и живущего спокойной семейной жизнью. Давая отпор хулиганам, он покалечил брата влиятельного мафиози и теперь вынужден противостоять огромной банде преступников.

Также в фильме сыграли Алексей Серебряков, Кристофер Ллойд, Конни Нильсен, RZA, Майкл Айронсайд, Александр Паль и другие. При бюджете в $16 млн общемировые сборы составили $57 млн.

Съемки второй части начнутся в августе. Руководить ими будет индонезийский режиссер Тимо Тьяджанто («Ночь идет за нами»). Помимо Оденкерка к роли вернется Конни Нильсен.