Глен Пауэлл сыграет в ремейке триллера «Обратная тяга» от режиссера «Игр разума»

Как сообщает издание World of Reel, Глен Пауэлл («Топ Ган: Мэверик») сыграет главную роль в ремейке триллера «Обратная тяга». Продюсером будущей картины выступил Брайан Грейзер, работавший ранее над оскароносной лентой «Игры разума».

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Оригинальная лента рассказывает о братьях-пожарных Стивене и Брайане, которые спустя долгих лет ссор и вражды вынуждены работать вместе, Дело в том, что в Чикаго объявляется опасный поджигатель, которого им и предстоит поймать. Режиссёром фильма 1991 года выступил Рон Ховард («Игры разума», «Гонка»).

При бюджете в $ 40 млн картина собрала в мировом прокате более $ 152 млн. Другие детали ремейка пока неизвестны.

Сроки и дата выхода современной версии триллера тоже не раскрываются.