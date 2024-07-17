В онлайн-кинотеатре KION вышла драма "Память" с Джессикой Честейн и Питером Сарсгаардом в главных ролях.

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Фильм впервые был показан в основном конкурсе 80-го Венецианского кинофестиваля, где Питер Сарсгаард получил приз "Кубок Вольпи" за лучшую мужскую роль.

Режиссер фильма - Мишель Франко, оператором выступил его постоянный соавтор Ив Кап.

Сюжет разворачивается вокруг Сильвии, которой не даёт покоя прошлое. На вечере выпускников она встречает Сола и обвиняет его в преступлении, совершенном против неё много лет назад. Сол страдает ранней деменцией и отказывается признавать вину, так как он ничего не помнит. Постепенно противостояние двух одиноких сердец перерастает в сильное чувство.

В ролях также: Мерритт Уивер, Джессика Харпер и Элси Фишер.