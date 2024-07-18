Стало известно, какой фильм откроет фестиваль «Окно в Европу»

32-й фестиваль российского кино "Окно в Европу" назвал фильм открытия - "Подростки: первая любовь" Святослава Подгаевского.

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Алексей Онежен играет старшеклассника с влечением к кражам, Александра Тихонова - жертву гиперконтроля и дочь военного. Между их героями - запретная любовь, в сражении за которую придется повзрослеть.

В ролях также: Никита Кологривый, Елена Лядова, Тимофей Трибунцев и другие.

"Окно в Европу 2024" пройдет с 9 по 15 августа в Выборге.

В прокат фильм выйдет 29 августа.