Обзор мультфильма «Гадкий я 4»

Что-то не заканчивается примерно никогда: например, игровые ремейки диснеевских лент, «Симпсоны» или наши сегодняшние герои — «Миньоны». Вместо со своим хозяином Грю жёлтые забавные ребята вернулись на большие (и не очень) экраны в новом мультфильме «Гадкий я 4». В обзоре от Тлум.Ру — впечатления, почти никаких спойлеров (не то чтобы они там сильно на что-то влияли) и некоторое количество неприятных насекомых. Инсектофобам — с осторожностью, мы предупредили!

О чём?

Четвёртая часть приключений Грю открывает новую страницу в его жизни: помимо красавицы-жены и трёх приёмных дочек в семье появляется и собственный младенец — Грю-младший. Малыш отличается рыжим чубчиком, большой любовью к маме Люси и пропорционально большой нелюбовью к папе Грю. Ну, это дело наживное.

Между тем из тюрьмы выходит злодей по имени Максим Ле Маль. У него за пазухой — давняя обида на Грю и желание обязательно отомстить бывшему злодею по полной. Вместе со своей возлюбленной Валентиной Макс готовит и проворачивает этот самый план мести. И пусть семейство Грю попыталось спрятаться в специальной штаб-квартире, взять себе другие имена и вообще вести себя как обычно (они провалились по всем пунктам, конечно же!), Максим всё равно их разыскал. Это что касается основного сюжета.

Дополнительно тут есть линия девушки по имени Поппи, обладательницы шикарной огненной шевелюры и жгучего желания стать злодейкой, прямиком по стопам Грю. И миньонов — над ними ставит эксперименты вернувшийся в дела Антизлодейской лиги Сайлас Найспопс. Именно он выводит мегаминьонов — обладателей незаурядной мощи, которые, к потехе зрителей, своими суперспособностями пользовать не очень умеют.

Что дальше?

Приключения, конечно же! Поппи с Грю организовывают кражу зверька-маскота из школы злодеев, мегаминьоны пытаются спасать людей, но не очень успешно (тут будут даже отсылки на сцены из «Человека-паука» с остановкой поезда при помощи паутины), а Максим Ле Маль будет творить свою месть при помощи любимых существ. То есть тараканов.

Готовьтесь, их тут будет много. И как аналогичные миньонам помощники антагониста, на фоне которых миньоны вмиг станут на порядок милее и симпатичнее. Всё не тараканы! Но самое яркое зрелище ждёт в моменты превращения в таракана самого Ле Маля. Злодей бодро отращивает себе дополнительные конечности, крылышки и усы. Все — крайне натуралистичные. И, что хуже всего, он умеет это делать и с другими людьми. Достанется даже семье Грю.

Что ж, наконец-то название этой серии мультфильмов про «гадкого» действительно оправдывает себя. Ведь Грю как был добрым и хорошим в душе парнем, так и остался — хотя в этой части была затронута его попытка стать «нормальным», которая, разумеется, провалилась. Но что по-настоящему гадко — это тараканы крупным планом и в подробностях на экране. Анимация знает примеры, когда насекомые не вызывают отторжения — что мультфильмы-соперники «Муравей Антц» с «Приключениями Флика», что чудесная лента «Монстр в Париже», где фигурировала как раз-таки разумная блоха размером с человека, что очаровательный паук Лукас, да даже отечественный «Лунтик» — все они показывают насекомых по-своему милыми. Но только не «Гадкий я 4», тут всё натуралистично до дрожи.

Что в итоге?

Если не считать перебор с нелицеприятными насекомыми, мультфильм в обычном темпе продолжает любимую многими франшизу. Здесь есть и хорошие, действительно смешные шутки, и забавные отсылки, и некоторые моральные вопросы — вновь про бытие «плохим» и «хорошим», как всегда актуально. Также герои покопались в глубинных детских обидах и в финале традиционно спели отличную песню — на этот раз зрителей порадовали совершенно неожиданным кавером на песню «Everybody wants to rule the world». В общем, всё достаточно обычно, бодро, задорно и динамично, иного от миньонов и студии Illumination можно было и не ждать.