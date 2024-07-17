Казахстанский хоррор «Дастур» выходит в российский прокат

Кинопрокатная компания "Вольга" выпускает в российский прокат казахстанский хоррор "Дастур" (18+) режиссера Куаныша Бейсека.

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Его премьера в кинотеатрах состоится 18 июля. Опубликован и трейлер (18+).

По сюжету, когда молодую девушку из отдалённого аула насилует избалованный сын влиятельного бизнесмена, его отец делает всё, чтобы замять дело.

Единственный выход для всех - свадьба. Однако с переездом девушки в дом новоиспечённого мужа все виновные начинают умирать при мистических обстоятельствах.

В ролях: Алдабек Шалбаев, Ермек Шынболатов, Алдияр Жапарханов, Ануар Баймухаев и другие.

В России премьера фильма состоялась в рамках конкурсной программы VII Якутского международного Кинофестиваля, где картина собрала полный зал и овации.