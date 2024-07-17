Новый триллер от Netflix набирает популярность в чартах

Новый психологический триллер «Сгинувшие в ночи» от Netflix, премьера которого состоялась 11 июля, набирает популярность в чартах. Об этом сообщает Screen Rant.

© Кадр из трейлера фильма "Сгинувшие в ночи"

Фильм вошел в десятку самых просматриваемых на платформе кинолент в период с 8 по 14 июля, что является впечатляющим результатом для четырех дней трансляции.

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Сюжет триллера следующий: мужчина объединяет усилия с бывшей женой, чтобы разыскать похищенных общих детей.

Главные роли в фильме исполнили Риккардо Скамарчо и Аннабелль Уоллис. Компанию на экране им составили Массимилиано Галло, Лоренцо Ферранте, Герхард Колонеки и другие актеры.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, что разгромленный критиками фильм с Люком Эвансом стал хитом на Netflix спустя 10 лет.