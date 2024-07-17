«Сегун», «Фоллаут» и «Олененок»: все номинанты на премию «Эмми»-2024

На этой неделе были объявлены номинанты на 76-ю телевизионную премию «Эмми». К голосованию были допущены все фильмы и сериалы, которые выходили в период с 1 июня 2023-го по 31 мая 2024 года.

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Сама церемония вручения пройдёт 15 сентября. Подробнее можно ознакомиться по ссылке.

Лучший драматический сериал

«Задача трёх тел»;

«Корона»;

«Медленные лошади»;

«Мистер и миссис Смит»;

«Позолоченный век»;

«Сёгун»;

«Утреннее шоу»;

«Фоллаут».

Лучшая актриса в драматическом сериале

Кэрри Кун — «Позолоченный век»;

Анна Саваи — «Сёгун»;

Имельда Стонтон — «Корона»;

Риз Уизерспун — «Утреннее шоу»;

Дженнифер Энистон — «Утреннее шоу»;

Майя Эрскин — «Мистер и миссис Смит».

Лучший актёр в драматическом сериале

Дональд Гловер — «Мистер и миссис Смит»;

Уолтон Гоггинс — «Фоллаут»;

Гэри Олдман — «Медленные лошади»;

Хироюки Санада — «Сёгун»;

Доминик Уэст — «Корона»;

Идрис Эльба — «Захваченный рейс».

Лучший комедийный сериал

«Медведь»;

«Начальная школа «Эбботт»»;

«Палм-Рояль»;

«Псы резервации»;

«Убийства в одном здании»;

«Умерь свой энтузиазм»;

«Хитрости»;

«Чем мы заняты в тени».

Лучшая актриса в комедийном сериале

Кинта Брансон — «Начальная школа «Эбботт»»;

Селена Гомес — «Убийства в одном здании»;

Майя Рудольф — «Женщина при деньгах»;

Джин Смарт — «Хитрости»;

Кристен Уиг — «Палм-Рояль»;

Айо Эдебири — «Медведь».

Лучший актёр в комедийном сериале

Мэтт Берри — «Чем мы заняты в тени»;

Ларри Дэвид — «Умерь свой энтузиазм»;

Стив Мартин — «Убийства в одном здании»;

Джереми Аллен Уайт — «Медведь»;

Мартин Шорт — «Убийства в одном здании»;

Д'Фараон Вун-А-Тай — «Псы резервации».

Лучший мини-сериал/антология

«Настоящий детектив: Страна ночи»;

«Оленёнок»;

«Рипли»;

«Уроки химии»;

«Фарго».

Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/фильме

София Вергара — «Грисельда»;

Бри Ларсон — «Уроки химии»;

Джуно Темпл — «Фарго»;

Наоми Уоттс — «Вражда: Капоте против «Лебедей»»;

Джоди Фостер — «Настоящий детектив: Страна ночи».

Лучший актёр в мини-сериале/антологии/фильме

Мэтт Бомер — «Попутчики»;

Ричард Гэдд — «Оленёнок»;

Эндрю Скотт — «Рипли»;

Том Холландер — «Вражда: Капоте против «Лебедей»»;

Джон Хэмм — «Фарго».

Лучший анимационный сериал

«Голубоглазый самурай»;

«Закусочная Боба»;

«Люди Икс ‘97»;

«Царство падальщиков»;

«Симпсоны».

Лучший фильм