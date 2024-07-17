Вышел первый тизер-трейлер сериала «Родители родителей»

Первый тизер-трейлер сериала «Родители родителей» представил 17 июля 2024 года телеканал «Солнце». Это пятый сезон популярного комедийного телепроекта «Родители», который расскажет о трех поколениях уже полюбившейся всем семьи Соколовых.

© кадр из фильма

Сыновья выросли и завели своих детей, но главные герои Александра Самойленко и Марии Порошиной не стали дедушкой и бабушкой: теперь они – «Родители родителей». С момента событий последнего сезона прошло шесть лет, семья Соколовых значительно разрослась и переехала в новый дом. У Тимофея и Полины родился второй ребенок, а Илья женился. Казалось бы, только Макс не думает о личной жизни и полностью сосредоточен на бизнесе – небольшой семейной пекарне. Устоявшийся порядок рушится, когда Макс приводит в дом Леру, которая старше его на несколько лет, а еще – ее десятилетнего сына.

В пятом сезоне снялись уже знакомые зрителям Анастасия Крылова, Александр Самойленко-мл., Никита Митасов, Артем Башенин, а также появятся новые герои в исполнении Ангелины Поплавской, Бориса Дейкова, Алины Дуловой, Арины Савостьяновой, Льва Зайда и других. Режиссером вновь стал Александр Жигалкин, который сыграл и одну из ролей.

Премьера «Родители родителей» состоится на телеканале «Солнце» и в онлайн-кинотеатре Start осенью.