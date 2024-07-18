Ведущий Юрий Николаев объяснил, почему пришел на премьеру фильма с Прилучным

Ведущий телепрограмм «Утренняя почта» и «Утренняя звезда» Юрий Николаев в беседе с корреспондентом NEWS.ru признался, что «перекушал» в своей жизни кинопрезентаций, но сделал исключение для премьеры фильма «Водитель-олигарх» в кинотеатре «Каро Октябрь». Свой интерес к презентации он объяснил интересом к личности режиссера фильма Алексея Пиманова и разнообразием его интересов.

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"Я знаю Алексея Пиманова. Очень рад, что после «Одиннадцати молчаливых мужчин» он взялся за комедии. Мне это интересно", — ответил Николаев.



Ранее российский актер Алексей Чадов рассказал, что выбрал фильм Пиманова, потому что ему понравилась история, которая лежит в основе картины. Кроме того, уточнил актер, ему импонировала команда, которая участвовала в съемках.

Он также отметил, что самой яркой сценой, на его взгляд, стал эпизод с актером Павлом Прилучным. В этой сцене звезда «Мажора» сам совершил прыжок с вертолета. По словам Чадова, это выглядело эффектно и представляло собой своего рода привет Тому Крузу: голливудский актер, известный по франшизе шпионских боевиков «Миссия невыполнима», часто выполняет каскадерские трюки самостоятельно.