Ремейку «Смерча» предрекают уверенный старт в $ 55 млн за выходные

19 июля в мировом прокате состоится премьера ремейка фильма «Смерч» с Гленом Пауэллом («Топ Ган: Мэверик»). Аналитики предрекают, что за первые выходные лента соберёт в кинотеатрах США от $ 50-55 млн.

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Напомним, бюджет картины составил $ 155 млн. Чтобы отбить затраты на производство и выйти в плюс фильму необходимо заработать в прокате как минимум $ 310 млн.

«Смерч» выступит ремейком оригинальной картины 1996 года. Фильм расскажет о команде охотников за штормами, которые планируют запечатлеть, а затем попытаться уничтожить надвигающееся на них природное явление. Однако масштаб смерчей превосходит все их прогнозы, из-за чего они вынуждены бороться за выживание.

Также в актёрский состав вошли Дэйзи Эдгар-Джонс («Нормальные люди») и Дэвид Коренсвет («Супермен»). Режиссёром картины выступил Ли Айзек Чун, известный по «Мандалорцу».